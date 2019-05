Sérgio Conceição: "Os nervos estão sempre presentes"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:21 Facebook

Após a vitória frente ao Nacional, Sérgio Conceição afirmou que o F. C. Porto "tornou o jogo fácil" e disse esperar que a equipa madeirense "regresse rápido à Liga".

O F. C. Porto venceu (4-0) este domingo o Nacional, na Madeira, e manteve vivo o sonho do título. Sérgio Conceição considerou que o resultado foi justo e fez questão de deixar uma mensagem à equipa de Costinha que, com esta derrota, foi despromovido à LigaPro.

"Pressão de vencer? Faz parte do que é o nosso dia a dia. Somos muito exigentes no nosso trabalho. Era um jogo que podia complicar-se. Poder-se-ia complicar porque era uma final para o Nacional, num dia muito quente. O Nacional tem boas individualidades. Tornámos o jogo mais fácil, muito focados no objetivo e no que foi planeado com o intuito de explorar as fragilidades defensivas. Tivemos muitas oportunidades, o resultado é um espelho do que se passou em campo. Quero deixar uma palavra para o Nacional. Habituámo-nos a ver este clube na Liga. Espero que volte em breve. É um clube sério, que faz parte da nossa Liga", começou por dizer, salientando que, agora, a equipa quer acabar a época com uma vitória no Dragão, frente ao Sporting.

"Luta pelo título? Vamos apanhar o nosso avião para o continente. Tínhamos de fazer o nosso trabalho. Neste momento somos os primeiros, temos mais um ponto do que o nosso rival. Falta um jogo, queremos ganhar em casa no último jogo no Dragão. Vamos ver o que acontece depois. Os nervos estão sempre presentes para quem vive isto com paixão. Quando não há nada que o justifique, arranjamos motivos para tê-los", concluiu Sérgio Conceição.