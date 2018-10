Sérgio Conceição prepara "vingançazinha" para Capucho

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:36 Facebook

Em antevisão ao jogo de quarta-feira, frente ao Varzim, para a Taça da Liga, Sérgio Conceição afirmou "esperar dificuldades" e disse, em tom de brincadeira, estar a preparar uma "vingançazinha" para Capucho, ex-colega de equipa do técnico portista.

"Temos um jogo numa competição que o F. C. Porto ainda não conquistou. É claro que o campeonato é o objetivo principal, a Taça de Portugal é histórica e temos muito carinho e respeito, mas também queremos conquistar a Taça da Liga. E vencer esta competição passa obrigatoriamente por vencer o jogo de quarta-feira. Temos de ganhar para depender de nós no último jogo com o Belenenses", começou por analisar o treinador dos azuis e brancos.

Sérgio Conceição afirmou que o onze inicial dos azuis e brancos poderá sofrer alterações mas que tem plena convicção de que a equipa responderá da melhor forma,

"Temos de estar precavidos porque também o Varzim vai-nos criar dificuldades. Mas temos a responsabilidade de ganhar, independentemente de quem jogar. Poderá haver uma ou outra alteração no onze, mas são jogadores que darão, seguramente, boa resposta. Há muito profissionalismo e ambição e isso deixa-me tranquilo. Analisamos o que o Varzim tem feito na II Liga e, sinceramente, acho que as equipas que estão na metade de cima da competição podem ser equiparadas a algumas da Liga", afirmou.

Em jeito de brincadeira, o treinador dos azuis e brancos afirmou ainda estar a preparar uma vingança a Capucho, atual técnico do Varzim e antigo colega de equipa de Sérgio Conceição.

"O Capucho é um amigo de longa data. Acompanhou-me do Vitória de Guimarães ao F. C. Porto. E fiquei chateado algumas vezes porque tive de jogar a lateral-direito, e não gostava muito, para o Capucho jogar na frente. Espero ganhar e obter essa vingançazinha. Agora passando esta brincadeira, o Capucho foi um excelente jogador e é um grande treinador e tem o que é preciso para se vir a afirmar como um treinador de eleição", concluiu.

O encontro entre o F. C. Porto e o Varzim está agendado para quarta-feira, às 19 horas, no Estádio do Dragão.