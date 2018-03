Sérgio Conceição promete dar resposta à altura do F. C. Porto

Hoje às 18:36 Facebook

Sérgio Conceição, treinador do F. C. Porto, defendeu que a maior motivação para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente ao Liverpool, será "ter ao peito o emblema" dos azuis e brancos.

"As coisas estão extremamente difíceis, sabemos disso, mas vamos dar o máximo para fazer o que não fizemos. De qualquer forma, não foi tudo mau. Houve uma tremenda eficácia do adversário, que em seis remate enquadrados fez cinco golos. Amanhã [terça-feira] vamos dar uma resposta de acordo com o valor do F. C. Porto", prometeu o técnico, no lançamento do encontro em Liverpool.

Quanto à possibilidade de poupar alguns jogadores, face ao resultado da primeira mão (derrota por 5-0 no Dragão), o técnico respondeu assim. "O nosso foco é este jogo. Obviamente tenho de olhar para o quadro médico e avaliar a fadiga de alguns jogadores. Mas é um jogo de altíssima dificuldade e não estamos a pensar no Paços [para o campeonato, no domingo], mas sim a pensar neste", garantiu.