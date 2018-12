Sérgio Conceição reage a expulsão: "Não estava na missa"

Hoje às 15:32 Facebook

O treinador do F.C. Porto, Sérgio Conceição, foi expulso no domingo, após o golo que deu a vitória dos "dragões", por 1-0, frente ao Boavista. "Futebol é emoção, e ontem deixei-me contagiar", disse, esta segunda-feira, no Twitter.

"Ser expulso por festejar assim ao fim de 90+5 de massacre na batalha do Bessa?", questiona o técnico, na sua conta oficial do Twitter.

No momento em que Hernâni marcou o golo vitorioso, Sérgio Conceição festejou efusivamente o tento. Idris, jogador do Boavista, não terá gostado da forma entusiasmada com que Conceição celebrou a conquista dos três pontos. Casillas juntou-se à confusão e o árbitro mostrou o cartão amarelo aos dois jogadores antes de expulsar o treinador do F.C. Porto.

"Não estava na missa, estou na caminhada para ganhar o campeonato", escreveu Sérgio Conceição.