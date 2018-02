Sérgio Conceição realça resposta da equipa no triunfo na Amoreira

Ontem às 19:17 Facebook

O treinador do F. C. Porto mostrou-se, nesta quarta-feira, satisfeito com a resposta da equipa no que faltava disputar, na Amoreira, frente ao Estoril e que acabou com triunfo dos dragões por 3-1.

"Tínhamos de retificar e além da estratégia, havia a necessidade de meter muita determinação e intensidade, mas penso que não fizemos diferente de outros jogos", disse Sérgio Conceição, na entrevista rápida à "SportTV", após o jogo na Amoreira.

"Demos a resposta que tínhamos de dar. Estamos em primeiro e a fazer um campeonato fantástico", acrescentou o técnico portista que, apesar dos cinco pontos de avanço no comando do campeonato, reiterou que a luta pelo título "será até ao fim".

"Não é preciso ter cinco pontos, basta um para festejar, que é o que queremos", disse, ainda, o treinador dos dragões.

O F. C. Porto venceu, nesta quarta-feira, o Estoril, por 3-1, após o 1-0 ao intervalo que se verificava a 15 de janeiro último, quando o jogo foi suspenso, por alegados motivos de segurança.