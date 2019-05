Sérgio Conceição recusa cumprimentar Frederico Varandas

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:47, atualizado às 21:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de perder a Taça de Portugal para o Sporting, nas grandes penalidades no Jamor, Sérgio Conceição recusou cumprimentar Frederico Varandas, presidente do clube de Alvalade quando foi receber a medalha de finalista.

Sérgio Conceição deixou Frederico Varandas, presidente do Sporting, de mão estendida. Depois da derrota frente ao Sporting, o treinador e plantel do F. C. Porto foram receber as medalhas de finalista vencido da Taça de Portugal e, na hora de cumprimentar Frederico Varandas, Conceição gesticulou um "não" para o líder leonino.

No momento seguinte, o treinador da equipa azul e branca falou com Frederico Varandas depois de passar por trás dos presentes na tribuna.

Veja o momento:

O Sporting conquistou, este sábado, a Taça de Portugal frente ao F. C. Porto nas grandes penalidades. Os dragões estiveram em vantagem, com um golo de Soares. Bruno Fernandes e Bas Dost - este último já no prolongamento - marcaram pelos leões. No último minuto do prolongamento, Felipe fez o empate mas, nas grandes penalidades, o Sporting voltou a levar a melhor: 5-4.