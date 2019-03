Sérgio Conceição renova com o F.C. Porto até 2021

Hoje às 18:51, atualizado às 20:03 Facebook

Pinto da Costa anunciou esta sexta-feira que Sérgio Conceição renovou contrato com o clube por mais uma época, até 2021. O anúncio surge na véspera do clássico entre os dragões e o Benfica.

Aos jornalistas, o treinador referiu estar "muito feliz" com a confiança da SAD. "Tem sido um trajeto muito exigente e apaixonado, para mim é uma honra e um orgulho. Continuarei até que Pinto da Costa o deseje. Temos, entre nós, uma grande amizade e respeito, somos ambiciosos". Reforçou que o principal objetivo, para esta temporada, é o bicampeonato. "Estamos muito focados e temos de despachar esta conferência porque amanhã temos um jogo importante com o Benfica".

Já o líder portista sublinhou que a renovação de contrato "termina com as especulações". "O timing do anúncio nada tem a ver com o jogo com o Benfica. Ontem falámos e hoje chegámos a acordo, íamos esperar mais para quê? Se fosse depois, iria dizer-se que tínhamos ficado à espera do resultado do jogo. Foi o melhor para o Sérgio e o para o F. C. Porto".

A renovação ocorreu na Galeria dos Campeões, no interior do Estádio do Dragão, local onde, há uma época e meia, Sérgio Conceição foi apresentado como treinador do clube. "Foi puro simbolismo, era interessante fazê-lo no mesmo sítio, com as mesmas canetas. Ambos estamos contentes e estou certo de que, talvez não comigo, ainda estará aqui para renovar outros contratos", sublinhou, Pinto da Costa.

Sobre a pergunta de se o acordo tinha sido fácil, Pinto da Costa brincou ao dizer que foi "dificílimo". "Não foi nada complicado. O que lhe pedi? Apenas que seja ele mesmo".

O técnico foi contratado ao Nantes em junho de 2017 e vinculou-se por duas temporadas. Em maio último, após a conquista do título nacional, renovou até 2020 e agora, nove meses depois, voltou a rubricar um novo vínculo, desta vez até 2021.

Além da conquista do campeonato, Conceição ganhou também nos dragões a Supertaça em agosto, numa partida em que o F. C. Porto venceu o Aves, por 3-1.