Sérgio Conceição renova por uma época

Sofia Esteves Teixeira 24 Maio 2018 às 19:06 Facebook

Twitter

O F. C. Porto informou, esta quinta-feira, que Sérgio Conceição renovou o contrato com os azuis e brancos até junho de 2020.

Depois de se saber que o Estádio do Dragão vai receber a final da Supertaça Europeia de 2020, o F. C. Porto anunciou a renovação de Sérgio Conceição por mais uma época. O técnico, que se sagrou campeão nacional logo no ano de estreia, aumentou o vínculo com os azuis e brancos até junho de 2020.

"Não era uma prioridade. O importante era preparar bem a próxima época para melhorar os aspetos em que não estivemos tão bem e depois tinha mais um ano de contrato, não tinha qualquer tipo de stress. Os objetivos são os mesmos ", disse o técnico ao Porto Canal.

"Essa motivação e essa confiança do presidente não precisam de papel nem de caneta. a confiança e a motivação para treinar não precisam de contratos. Até hoje, nunca discuti um contrato com o nosso presidente. Estou contente por ficar ligado ao clube até 2020. É importante frisar que, mesmo que partisse para a nova época a acabar o contrato no final da mesma, não ia mexer com a minha dedicação para com o clube. Não vinha preparado, vinha entregar o relatório ao presidente e fui brindado com esta bela surpresa", contou.

Já Pinto da Costa, líder máximo dos dragões, considerou que os adeptos da equipa azul e branca ficarão satisfeitos com a renovação:

"A renovação já estava pensada há muito tempo. Entendemos que era importante deixar o assunto resolvido. A renovação é sinal de que estamos contentes e que ele também o está. Tenho a certeza absoluta que os nossos adeptos vão ficar contentes com esta notícia. Não é preciso estar a pedir nada porque sabemos que ele vai dar o máximo por este clube. É sinal de que ambas as partes estão felizes", afirmou o presidente do F. C. Porto.