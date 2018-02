Sérgio Conceição repete no Estoril onze que goleou o Rio Ave

Hoje às 17:07 Facebook

O F.C. Porto vai iniciar, nesta quarta-feira (18 horas, SportTV1), a disputa dos 45 minutos que restam do jogo com o Estoril, na Amoreira, com o mesmo onze com que no domingo recebeu e goleou o Rio Ave, por 5-0.

Com sete impedimentos, Sérgio Conceição, técnico portista, já definiu as escolhas iniciais para a parte restante do encontro frente ao Estoril, da 18.ª jornada da Liga de futebol, interrompido ao intervalo, devido a problemas de segurança, numa das bancada do Estádio António Coimbra da Mota.

Recorde-se que a equipa estorilista vence ao intervalo, por 1-0, com golo de Eduardo, aos 16 minutos.

De salientar, ainda, que o F.C. Porto apenas tem seis jogadores no banco de suplentes: Vaná, Diogo Dalot, Óliver, André André, Otávio e Hernâni.

Onze do Estoril - Renan; Pedro Monteiro, Mano, Eduardo, Allano, Lucas Evangelista, Kriakou, Abner, Halliche, Victor Andrade e Pêpê.

Onze do F.C. Porto - Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Marcano e Alex Telles; Herrera, Sérgio Oliveira, Corona e Brahimi; Marega e Soares.