Sérgio Conceição repete onze frente ao Belenenses

O F. C. Porto defronta, este domingo, o Belenenses no Estádio do Jamor em jogo da segunda jornada da Liga. O treinador dos azuis e brancos repetiu o mesmo onze da primeira jornada, frente ao Chaves.

Para o encontro deste domingo, Sérgio Conceição não poderá contar com os lesionados Diego Costa, Danilo, Mbemba e Soares. Já do lado da equipa da casa, Tiago Caeiro, também lesionado, é o único indisponível.

Onze do Belenenses: Muriel, Viana, Sasso, Gonçalo Silva, Bergdich, Lucca, Nuno Coelho, Ljujic, Fredy, Keita e Licá

Onze do F. C. Porto: Casillas, Maxi, Felipe, Diogo Leite, Alex Telles, Otávio, Sérgio Oliveira, Herrera, Brahimi, André Pereira e Aboubakar

O pontapé de saída está marcado para as 18.30 horas. A arbitragem estará a cargo de Carlos Xistra (Castelo Branco). O VAR será João Capela (Lisboa).