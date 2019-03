Sérgio Conceição repete onze frente ao Marítimo

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto recebe, este sábado, o Marítimo em jogo a contar para a 26.ª jornada da Liga. Sérgio Conceição mantém o mesmo onze que defrontou o Feirense e a Roma.

Para este encontro, Sérgio Conceição não poderá contar com os lesionados Fabiano, Bruno Costa e Aboubakar. Do lado do Marítimo, são três as baixas, todas por lesão: Vukovic, Zainadine e Rúben Ferreira.

Onze do F. C. Porto: Casillas, Militão, Felipe, Pepe, Alex Telles, Otávio, Danilo, Herrera, Corona, Marega e Soares.

Onze do Marítimo: ​Charles, Nanú, Grolli, Lucas Áfrico e Fábio China; Gamboa, Pelágio, Renê e Fabrício; Barrera e Getterson.

O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas. A arbitragem estará a cargo de João Capela (Lisboa). No VAR estará Bruno Esteves (Setúbal).