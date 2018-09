Sérgio Conceição repete onze frente ao V. Setúbal

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:03 Facebook

O F. C. porto defronta, este sábado, o V. Setúbal a contar para a quinta jornada da Liga. Sérgio Conceição repetiu o onze que defrontou o Schalke na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Para o encontro deste sábado, Sérgio Conceição não poderá contar com os lesionados Mbemba e Soares. Já do lado da equipa do Bonfim, Nuno Pinto (castigado), André Pedrosa (lesionado) e Mikel (emprestado pelo F. C. Porto) não vão a jogo.

No histórico de confrontos entre as equipas no Bonfim, os azuis e brancos venceram 38 dos 71 encontros já disputados, registando-se ainda 17 empates.

Onze do V. Setúbal: Joel Pereira, Mano, Artur Jorge, Dankler, Vasco Fernandes, André Sousa, Mendy, Éber Bessa, José Semedo, Hildeberto e Valdo.

Onze do F. C. Porto: Casillas, Maxi Pereira, Éder Militão, Felipe, Alex Telles, Otávio, Danilo, Herrera, Brahimi, Aboubakar e Marega.

O pontapé de saída está marcado para as 21 horas e a arbitragem estará a cargo de Manuel Oliveira (Porto). O VAR será Vasco Santos (Porto).