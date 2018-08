Sérgio Conceição repete onze para receção ao V. Guimarães

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:14 Facebook

O F. C. Porto recebe, este sábado, o Vitória de Guimarães em jogo a contar para a terceira jornada da Liga. Sérgio Conceição volta a não mexer na equipa. Marega foi convocado e está no banco.

Para o encontro deste sábado, Sérgio Conceição não pode contar com os lesionados Diogo Costa, Mbemba, Danilo e Soares. Do lado do Vitória, Venâncio, Dodô e Estupiñan, também lesionados, são as baixas.

No histórico de confrontos entre as duas equipas, o F. C. Porto tem um domínio claro: nos 166 duelos já disputados, os azuis e brancos veneram 107 contra 23 dos vimaranenses, registando-se ainda 36 empates.

Onze do F. C. Porto: Casillas, Maxi Pereira, Diogo Leite, Felipe, Alex Telles, Otávio, Sérgio Oliveira, Herrera, Brahimi, Aboubakar e André Pereira.

Onze do V. Guimarães: Douglas, Sacko, Pedro Henrique, João Afonso, Florent, André André, Wakaso, Joseph, Tyler Boyd, Welthon e João Carlos Teixeira

O pontapé de saída está marcado para as 21 horas. A arbitragem estará a cargo de Fábio Veríssimo (Leiria). O videoárbitro será Bruno Paixão (Setúbal).