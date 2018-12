Sérgio Conceição responde a Jesus: "Até podemos ganhar a Champions asiática"

Nuno Barbosa Hoje às 13:11 Facebook

O treinador do Al-Hilal disse que este era um "bom ano para Sérgio Conceição ganhar as quatro provas" do calendário nacional, porque está a treinar na Arábia Saudita. A tirada do antigo técnico de Benfica e Sporting teve resposta à letra: "Temos trabalhado de forma muito ambiciosa e determinada. Temos uma equipa muito competitiva e se calhar até podemos ganhar a Champions asiática".

Na manhã deste sábado, a 10 dias da reabertura do mercado de transferências, Sérgio Conceição disse, na conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Rio Ave, que essas questões "ficam à porta do Olival". Por outro lado respondeu às considerações que Jorge Jesus fez sobre ele numa recente entrevista.

Além da "candidatura" à vitória da Champions asiática, o treinador do F. C. Porto também comentou, de uma forma mais leve, os elogios que lhe foram feitos pelo técnico do Al-Hilal, da Arábia Saudita: "Divirto-me sempre a ouvir o Jesus, todos sabem que sou amigo dele. Por detrás daquela forma de ser e de estar está uma pessoa engraçada, simpática. Sei que disse isso de uma forma genuína".

Relativamente ao jogo com o Rio Ave, Sérgio Conceição falou da saída de José Gomes para o Reading, garantindo que o facto de um treinador trocar uma equipa que, em Portugal, luta pela Europa, por outra que tem o objetivo de não descer para o terceiro escalão do futebol inglês, é algo "para refletir". Ainda assim, desejou felicidades a José Gomes e garantiu que a ausência dele não alterará a forma do Rio Ave jogar: "Venha quem vier, a forma de jogar do Rio Ave não vai alterar".

Antes de despedir-se dos jornalistas com desejos de bom natal, Conceição ainda confirmou a paragem de Otávio por um mês devido a lesão e ainda colocou esperança na recuperação de Danilo Pereira a tempo de poder constituir opção no duelo de amanhã. "Temos toda a confiança na competência do nosso departamento médico", assegurou.

Relativamente ao facto de uma possível vitória sobre o Rio Ave permitir que a equipa iguale o recorde do clube, de 15 triunfos consecutivos, o treinador insistiu que isso não levará "adeptos aos Aliados", mas reconheceu que serão "três pontos importantes para a caminhada" do F. C. Porto.