Sérgio Conceição revela o que disse a Danilo após o jogo com o Rio Ave

No rescaldo da vitória frente ao Rio Ave, em Vila do Conde, a contar para a sétima jornada da liga, Sérgio Conceição revelou o que disse a Danilo no final do jogo e considerou a equipa azul e branca uma justa vencedora.

"Jogar aqui [Vila do Conde] é sempre complicado. Entrámos muito bem no jogo. Na primeira parte, o Rio Ave não chegou à nossa baliza, tivemos duas ou três oportunidades para levar uma diferença maior para o intervalo. Depois, o Rio Ave teve dois avançados, uma linha de três no ataque, muita largura. Foi isso que disse ao Danilo no final do jogo. Com Mbemba em campo, ficava com três interiores, juntamente com o Danilo e o Uribe. Os nossos alas estavam a acompanhar os jogadores do Rio Ave na largura. O Rio Ave não conseguiu criar ocasiões, não me lembro de uma defesa do Marchesín. Sabendo deste jogo mais direto do adversário, estivemos sempre muito atentos. Já tivemos cinco jogos sem sofrer golos, hoje foi mais uma demonstração de grande consistência defensiva. O Rio Ave é uma equipa com muita qualidade, somos uns justíssimos vencedores", começou por dizer o técnico, explicando a titularidade de Nakajima.

"Quis dar a capacidade no jogo interior, de ter gente no corredor central que pudesse explorar as costas dos dois médios, o pivô composto pelo Tarantini e pelo Filipe Augusto. Depois da exibição que teve na quarta-feira passada, era um jogador que eu queria no onze", acrescentou.

O F. C. Porto venceu, este domingo, o Rio Ave, em Vila do Conde, na sétima jornada da Liga. Marega, de cabeça, fez o golo dos azuis e brancos após assistência de Alex Telles. Na segunda parte, Taremi ainda marcou pelos vila-condenses, mas o golo foi anulado, por fora de jogo.