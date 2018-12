Sérgio Conceição: "Rio Ave surpreendeu pela agressividade"

Hoje às 17:35 Facebook

Sérgio Conceição ficou satisfeito com a prestação dos jogadores do F. C. Porto frente ao Rio Ave, num jogo em que os azuis e brancos conquistaram a 15.ª vitória consecutiva na temporada.

"Entrámos bem no jogo. A equipa teve a atitude que foi pedida, estávamos a circular a bola e houve um passe mal feito na zona central e o Rio Ave marcou. Mas reagimos bem, fizemos dois golos e a acabar a primeira parte tivemos uma oportunidade falhada pelo Corona, que era o 3-1 e acho que seria merecido", afirmou o treinador dos dragões, no flash-interview à Sport TV.

"Na segunda parte fizemos 20, 25 minutos bons, em que podíamos ter marcado e matado o jogo. Não fizemos e na parte final o Rio Ave procurou o jogo direto. Tivemos sempre seguros com esse tipo de situações e tentámos fazer o terceiro. Ganhámos 2-1 e é um resultado justo", acrescentou, revelando ainda que ficou surpreendido com "a agressividade" dos jogadores adversários.

"O Rio Ave bateu-se bem, é uma boa equipa, com bons valores individuais e surpreendeu um bocadinho pela agressividade que não teve noutros jogos. Foi um bom Rio Ave que só valoriza a nossa vitória", disse, terminando com um resumo do ano 2018.

"Foi um ano bom. Podíamos ter ganho mais um ou outro título. Ganhámos o campeonato, a Supertaça e estamos bem encaminhados no campeonato e nas outras competições. Estamos aqui para a luta", finalizou.