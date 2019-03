Sérgio Conceição: "Senti alguns adeptos a não apoiarem e a criticarem"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:54 Facebook

No final do encontro com o Braga, Sérgio Conceição considerou que a equipa azul e branca entrou mal no jogo e deixou elogios à equipa minhota e enalteceu a importância do apoio dos adeptos.

"O Braga é uma equipa com qualidade individual. Coletivamente esteve mais recuada, formou uma linha de cinco, por vezes a bloquearem o nosso jogo na largura. Tínhamos de encontrar circulação mais rápida, tínhamos de encontrar caminhos para a baliza. Entrámos mal no jogo nas duas partes e sofremos dois golos. No resto, a equipa mostrou vontade e muito caráter. As substituições foram feitas a pensar naquilo que tinha de fazer e correu bem. Foi extremamente competitivo, duas boas equipas e pudemos afirmar-nos perante o quarto grande, que é uma excelente equipa", começou por dizer o treinador do F. C. Porto.

Sérgio Conceição explicou, ainda, o festejo no final da vitória: o técnico azul e branco dirigiu-se aos adeptos e apontou para o símbolo do F. C. Porto. O treinador explicou o gesto, salientando a importância do apoio à equipa.

"Tem a ver com estas duas semanas, só tivemos nove jogadores durante grande parte do tempo, a maior parte não estava cá. Alguns chegaram há dois dias. Juntar a equipa, focá-los e passar a mensagem de que todos os jogos são decisivos em dois dias não é fácil. Eu percebo alguma intranquilidade, mas esta vontade dos adeptos de ganhar sempre não é menor do que a nossa. Senti alguns adeptos a não apoiarem e a criticarem. É importante estarem todos juntos, o meu festejo para os adeptos foi para o lado contrário ao das claques do F. C. Porto, que festejaram do primeiro ao último minuto", acrescentou, abordando ainda a lesão de Alex Telles.

"Penso que não será nada de positivo... vamos avaliar. Amanhã [domingo] já saberemos mais ao pormenor o que se passa".