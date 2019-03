Nuno Barbosa Hoje às 15:26 Facebook

Nuno Pinto, jogador do Vitória de Setúbal, será, por outro lado, o homenageado da noite desta terça-feira, em mais uma gala do jornal "O Gaiense"

A XVI Gala "O Melhor Treinador", promovida pelo jornal "O Gaiense", tem início marcado para as 20 horas desta terça-feira e decorrerá no Hotel Holiday Inn Gaia.

O treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, receberá o prémio de "Treinador do Ano", numa cerimónia onde marcarão presença outros técnicos de futebol, como por exemplo Luís Castro, José Couceiro, Augusto Inácio, Daniel Ramos, Lito Vidigal, Jaime Pacheco, Tiago Fernandes ou Henrique Calisto.

No que toca a jogadores, Nuno Pinto, defesa de 32 anos que luta contra um cancro desde dezembro, será o grande homenageado da noite, perante a presença de outros antigos e atuais futebolistas como são Deco, Hélder Postiga, Chainho, Bracali, Fábio Martins ou João Novais.

Voltando a Sérgio Conceição, esta distinção surge numa fase algo delicada para o técnico, uma vez que tem sido acusado pelos mexicanos de ter "obrigado Corona a jogar lesionado" no F. C. Porto. Consequentemente, a imprensa daquele país culpa o treinador portista por Tecatito ter falhado a concentração da seleção tricolor.

Sérgio Conceição certamente reagirá a esta polémica, seja já nesta gala do jornal "O Gaiense" ou na conferência prévia ao jogo com o Braga, que deverá ter lugar na próxima sexta-feira.