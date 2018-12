Sérgio Conceição: "Sinto-me como um peixe na água por estar num ambiente quente"

Nuno Barbosa Hoje às 16:15 Facebook

O F. C. Porto defronta esta quarta-feira o Galatasaray, na Turquia, no fecho da fase de grupos da Liga dos Campeões. Independentemente do resultado, os dragões vão terminar esta fase da prova europeia no 1.º lugar do Grupo D, mas Sérgio Conceição garante uma equipa pronta a ganhar, apesar das "poupanças" nos convocados

O ambiente no estádio do Galatasaray não intimida o treinador do F. C. Porto. "Sinto-me como um peixe na água por estar num ambiente quente", referiu o treinador na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã (17.55 horas).

"As quatro equipas poderiam ficar em primeiro e em último. Fizemos uma fase de grupos boa, o Galatasaray não tanto, mas às vezes os jogos decidem-se por pormenores. Estivemos mais fortes em todos os parâmetros necessários", acrescentou Sérgio Conceição.