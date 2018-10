Sérgio Conceição: "Talvez esta seja a nossa última derrota no campeonato"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:15 Facebook

No final da derrota frente ao Benfica, no Estádio da Luz, Sérgio Conceição deixou elogios ao árbitro Fábio Veríssimo e Danilo apontou um erro crucial na segunda parte.

"Foi um jogo competitivo. Na primeira parte foi equilibrado, penso que o Benfica não chegou uma única vez à nossa baliza com perigo. Na segunda, houve uma entrada forte do Benfica, mas depois dos 20, 25 minutos fomos conseguindo chegar com perigo à baliza adversária e após a expulsão, que faz parte do jogo, podíamos ter chegado ao empate que seria o resultado mais justo", começou por dizer o técnico.

Face às duas derrotas do F. C. Porto nas sete jornadas do campeonato, Sérgio Conceição prometeu uma equipa competitiva na luta pelo bicampeonato.

"Não gostamos de perder, somos os campeões nacionais com muito mérito e vamos lutar muito pelo bicampeonato. Estamos habituados a vitórias e a ganhar três pontos. Hoje, não conseguimos, mas o campeonato é longo e vamos ser uma equipa competitiva até ao fim. O grupo sente que podia ter feito mais para conseguir três pontos neste jogo. Não vejo isso [das duas derrotas] de forma satisfatória. Neste momento estamos desiludidos mas convictos de que vamos fazer bom campeonato e lutar pelo título. Estou confiante no futuro. Talvez seja a última derrota no campeonato", disse, antes de deixar elogios ao árbitro Fábio Veríssimo.

"Não era um jogo fácil, de muitos duelos, num ambiente sempre difícil, mas esteve bem. Dou-lhe os parabéns. Não foi pelo árbitro que perdemos o jogo", concluiu.

Danilo: "Sabíamos que ia ser um jogo difícil"

Já o médio apontou um erro da segunda parte e destacou o sabor amargo da derrota.

"Sabíamos que ia ser um jogo difícil. E foi. Cometemos um erro crucial na segunda parte. Depois, tentámos com todas as forças marcar. Saímos daqui com um sabor amargo desta derrota. Em termos psicológicos, é sempre uma derrota. Nunca queremos perder, principalmente contra um adversário direto. No ano passado perdemos duas vezes em todo o campeonato (tantas quanto neste). Temos de melhorar certos aspetos", disse Danilo.