Sérgio Conceição: "Conhecemos duas ou três fragilidades do Shalke"

Em antevisão ao encontro de terça-feira, frente ao Schalke 04, Sérgio Conceição considerou o grupo "perigoso" e respondeu ao treinador da equipa alemã, que revelou conhecer fraquezas do F. C. Porto.

"Favoritismo? Pela história - é a 23.ª vez que estamos na Champions e somos o mais titulado do grupo - sim, mas isso por si só não diz nada. O Schalke está num nível competitivo muito alto, no campeonato mais competitivo do Mundo. Amanhã [terça-feira] vão dificultar-nos a vida ao máximo. O grupo é equilibrado e o jogo será equilibrado. Espero que no fim estejamos mais felizes", começou por dizer o técnico do F. C. Porto.

Nesta segunda-feira, o treinador do Schalke04 afirmou conhecer fragilidades do F. C. Porto. Em resposta, Sérgio Conceição garantiu conhecer fragilidades da equipa alemã e considerou o grupo "perigoso".

"Durante os jogos, o treinador do Schalke muda um bocadinho. A dinâmica é praticamente a mesma, com dois homens na frente, fortes. Apostam no jogo direto, tem muita largura, uma equipa interessante, com dinâmica de jogo interessante também. Estamos precavidos para o que são os pontos fortes do Schalke. Nós também conhecemos duas ou três fragilidades do Schalke 04. É um grupo mais perigoso por não haver favoritos", afirmou.

O técnico dos azuis e brancos recordou ainda o dia 26 de maio de 2004, quando o F. C. Porto venceu uma Liga dos Campeões depois de derrotar (3-0) o Mónaco. "Em 2004 estava na bancada a ver o jogo. Infelizmente, não pude participar por ter jogado na prova pela Lazio. Mas mesmo em condições, não teria lugar naquela equipa. Ganhei o campeonato e o grupo de que eu fazia parte ganhou a Champions. Mas isso faz parte do passado", concluiu.

O F. C. Porto e o Schalke 04 defrontam-se na terça-feira, às 19.45 horas, em jogo da primeira jornada do grupo D da Liga dos Campeões.