Sérgio Conceição: "Temos 27 jogadores e foram os 27 campeões"

No fim do jogo com o Vitória de Guimarães, Sérgio Conceição mostrou-se satisfeito com a exibição da equipa azul e branca e deixou elogios a Fabiano.

"Foi um bom jogo, tivemos mais posse de bola, mais remates. Na primeira parte, uma ou outra saída no nosso equilíbrio defensivo. Controlámos sempre o jogo. Fomos a melhor equipa e fomos uns justos vencedores", começou por analisar o técnico.

Sérgio Conceição deixou ainda um elogio a Fabiano que, como Vaná, se estreou na Liga este sábado com a camisola do F. C. Porto.

"Eu não sou de dar prendas a ninguém. Nós temos 27 jogadores e foram os 27 campeões. Todos participaram, mereceram e trabalharam. O Fabiano foi incrível. Há quatro ou cinco meses começou a trabalhar de forma incrível. Eu via a dedicação, o empenho, o espírito dentro do balneário. O Fabiano era o único que tinha ganho o campeonato neste clube como jogador. A mensagem não foi para nada nem ninguém. O Fabiano disse (na roda) que foram os 15 minutos mais importantes da carreira dele", contou.

Com o triunfo no Estádio D. Afonso Henriques, o F. C. Porto igualou o recorde de pontos (88) que pertencia ao Benfica, referente à época 2015/16.

"O principal objetivo era ganhar o campeonato. Se isso coincide com a máxima pontuação do clube, melhor ainda. Os recordes não me dizem grande coisa. O objetivo era ganhar hoje. Ficámos todos contentes", concluiu.