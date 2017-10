Sérgio Conceição: "Temos de ser sérios, determinados e com ambição"

JN Hoje às 12:26, atualizado às 12:27 Facebook

O treinador do F. C. Porto prometeu uma equipa com a máxima ambição para o jogo com o Lusitano de Évora, no Estádio do Restelo, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal. Sérgio Conceição vincou o objetivo de vencer a competição.

"É uma semana atípica, porque quando há jogos das seleções não trabalhamos com todos os jogadores. Ainda hoje chegaram os mexicanos e o Maxi ainda não chegou. A preparação nunca é a melhor e são jogos perigosos. A motivação das equipas teoricamente mais pequenas é muito grande e temos de ser sérios, determinados e com ambição. O objetivo é ganhar esta competição", frisou Sérgio Conceição na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de sexta-feira (20.15 horas).

O treinador do F. C. Porto garantiu que vai efetuar mexidas na equipa, mas não especificou quais. "Vamos fazer sete jogos em 23 dias e tem de haver algumas mudanças", explicou o técnico, mostrando-se "muito feliz pela renovação de Aboubakar".

Entre críticas ao selecionador mexicano, por este ter dito que iria traçar um plano individual para Diego Reys, que Sérgio Conceição considerou "ridículo", o técnico portista explicou que a entrevista publicada pela "Gazzetta dello Sport" não corresponde totalmente à verdade. "A entrevista foi adulterada. Vem de uma forma completamente diferente do que disse. Vim para cá com o objetivo de ser campeão e é isso que todos queremos. Se disser que vou ganhar a Liga dos Campeões até pode causar alguma estranheza, agora ser campeão nacional? Digo isso desde o primeiro dia e hoje disse outra vez. Quebrar o ciclo do Benfica tem a ver com sermos campeões", concluiu Sérgio Conceição.