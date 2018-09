Sérgio Conceição: "Tínhamos convidados que vieram brindar"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:08 Facebook

Twitter

No final do encontro com o Moreirense, Sérgio Conceição afirmou que os azuis e brancos tiveram uma entrada muito forte e considerou a paragem no campeonato - que se avizinha - importante.

"A entrada em jogo foi forte. Fizemos dois golos, contra uma equipa que veio aqui para discutir o jogo. Não seria o adversário ideal, pois é uma equipa chata nesse sentido, por ter qualidade. Fisicamente, as equipas equivalem-se muito e se baixarmos a agressividade não fica fácil. Mais de 50 por cento dos jogadores que entraram em campo chegaram mais tarde: Brahimi sem treinar alguns dias, Marega esteve fora, Danilo entrou e isso é um ponto positivo, assim como o golo de Marega, embora a equipa seja o principal. Mas são momentos importantes", começou por analisar.

Relativamente à exibição da equipa, Sérgio Conceição considerou que foi uma mistura de tinto e champanhe, recordando uma metáfora utilizada há alguns dias.

"Tinto ou Champanhe? Foi um pouco das duas, tínhamos convidados que vieram para brindar e participar na festa e isso é de louvar, o trabalho do Ivo nesta época. O Moreirense tem características específicas e vai amealhar mais pontos fora de casa. Era importante dar resposta no resultado. Tudo o que foi a equipa no ano passado vamos voltar a ser. A paragem para as seleções é importante nesse sentido", concluiu.