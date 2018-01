Sérgio Conceição para Pedro Ribeiro: "Tiro o Brahimi se tu tirares o Nuno Markl"

JN Hoje às 16:48, atualizado às 17:05 Facebook

Através do Twitter, o treinador do F. C. Porto e Pedro Ribeiro, radialista da Rádio Comercial, trocaram "picardias".

Sérgio Conceição foi assistir ao espetáculo "Rádio Comercial - Porto In The Night", no sábado, no Coliseu do Porto e Pedro Ribeiro, radialista da estação e conhecido adepto do Benfica, não deixou a presença do técnico dos dragões passar despercebida.

"Haters gonna hate. Mas é a vida: o grande Sérgio Conceição, connosco, na épica noite do Coliseu. Sim, malta grunha, é possível. Pedi-lhe para tirar o Brahimi. Diz que não", escreveu no Twitter.

A resposta não se fez esperar e Sérgio Conceição deixou uma garantia: "Foi um prazer. Tiro o Brahimi se tu tirares o Nuno Markl! Abraço"