Sérgio Conceição: "Toupeiras ficam lá fora"

Hoje às 13:13 Facebook

Twitter

O treinador do F. C. Porto referiu-se, este sábado, à última grande polémica do futebol português, relacionada com a detenção do assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, dizendo que está preocupado com outras coisas.

"A partir do momento em que entramos aqui no Olival, a bicharada fica toda lá fora, sejam toupeiras ou outra coisa qualquer. Isso não se comenta no balneário, onde falamos só da nossa dinâmica diária de trabalho. O F. C. Porto tem pessoas, nomeadamente o diretor de comunicação, que falam dessas coisas, e deixo para ele todas as declarações. De futebol, falo eu e o presidente", disse Sérgio Conceição, durante a antevisão do jogo deste domingo em Paços de Ferreira.

"É um campo sempre complicado. O Paços está numa situação complicada na tabela, que não demonstra o valor real da equipa. Vamos encontrar muitas dificuldades", referiu o técnico portista, pronto para uma partida importante nas contas do título: "Faltam nove jornadas e há uma caminhada a fazer. Estamos numa situação boa, pois ocupamos o primeiro lugar, mas isso não chega. Encaramos os jogos como finais e o próximo é o mais importante. A nossa exigência é sempre máxima".

Sobre o facto de não poder contar com cinco jogadores, pois Alex Telles, Danilo, Soares e Marega estão lesionados e Herrera está castigado, Conceição foi pragmático. "Claro que gostava de ter todos à disposição, mas isso não é possível. Estes dois próximos jogos serão muito importantes, tendo em conta que depois há a paragem para as seleções e poderemos recuperar alguns lesionados. Todas as equipas têm ausências, não é só o F. C. Porto. Se estivermos ao nosso nível, temos todas as condições para chegar a Paços de Ferreira e conquistar os três pontos".