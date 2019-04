Sérgio Conceição: "Valor das equipas não se mede pelos milhões"

Hoje às 17:17, atualizado às 18:28 Facebook

O treinador do F. C. Porto mostrou-se confiante num bom resultado no jogo com o Liverpool, terça-feira, às 20 horas, em Anfield Road, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Na conferência de antevisão do jogo de terça-feira, Sérgio Conceição mostrou-se confiante que, desta vez, o desfecho da eliminatória com o Liverpool poderá ser muito diferente do que foi na época passada.

"O que se passou o ano passado foi num determinado momento em que não fizemos algumas coisas que deveríamos ter feito e o adversário foi muito eficaz. Temos, sim, de olhar para o Liverpool como uma equipa fortíssima. Em 16 jogos no seu estádio empatou apenas dois e no ano passado foi finalista da Liga dos Campeões. Sabemos do poderio que tem, mas o valor das equipas não se mede pelos milhões", frisou Sérgio Conceição, sem revelar se Alex Telles estará apto para o encontro com os ingleses.

"É um desafio fantástico estar entre as oito melhores equipas do Mundo. Vamos desfrutar do momento com responsabilidade", frisou o técnico portista, mostrando-se confiante de que "é possível ganhar" amanhã em Anfield Road. Questionado sobre as declarações de Pepe, que apontou à conquista da Champions, Sérgio Conceição preferiu centrar, apenas, o pensamento no Liverpool. "O Pepe é muito ambicioso. Todos nós somos, mas o importante é o momento, o que temos de fazer amanhã. Um passo de cada vez", sublinhou Sérgio Conceição.



Capitão do F. C. Porto, Danilo reconheceu o "favoritismo do Liverpool", descartou o sentimento de vingança da goleada sofrida (5-0) na época passada e garantiu que os dragões vão estar à altura do desafio para carimbarem a qualificação para as meias-finais da Liga dos Campeões.

"É normal que, a jogar em casa, o favoritismo penda para o lado do Liverpool. No plantel, não há nenhum sentimento de vingança, mas sim muita ambição e querer. Trabalhámos ao máximo para estar nestes palcos e ultrapassar este desafio e estar nas meias-finais da Champions", disse Danilo, garantindo que os dragões vão "estar preparados mentalmente" para defrontar o poderoso emblema inglês.

"Conhecemos bem o Liverpool. É uma equipa bem compacta e com jogadores muito rápidos, mas também tem pontos fracos. Vamos procurar explorá-los", explicou Danilo, salientando a "importância de ter intensidade para vencer os duelos individuais" com os ingleses.