Sérgio Conceição: "Vamos acabar na frente"

Sérgio Conceição diz que não fala mais de arbitragens até ao final da temporada e revela a convicção de que vai terminar a prova no primeiro lugar, após o empate com o Moreirense.

O F. C. Porto perdeu quatro pontos nas últimas duas jornadas, mas, após o empate com o Moreirense, Sérgio Conceição revelou que tem a convicção de que os dragões vão ser campeões.

"No ano passado estivemos a época quase toda na frente, depois passámos para trás quando faltavam dois meses. Voltámos para o primeiro lugar e fomos campeões. A minha convicção é de que este ano também vamos acabar na frente", afirmou o treinador dos dragões.

"Fizemos uma primeira parte de grande nível, com algumas situações de golo no último terço. Faltou clarividência e mais tranquilidade, mas podíamos ter ido para o intervalo a vencer. No segundo tempo, tentámos não permitir que o Moreirense chegasse ao golo, sofremos, acabámos por empatar e depois ainda tivemos mais situações para ganhar o jogo. A eficácia fez a diferença", analisou, desvalorizando o facto do F. C. Porto ter abandonado o 4-4-2 para jogar em 4-3-3.

"Não creio que seja por aí. Na Liga dos Campeões jogámos muitas vezes em 4-3-3, não houve problema e fizemos uma fase de grupos fantástica. Neste jogo criámos imensas situações e não conseguimos marcar", disse, revelando confiança de que as vitórias vão regressar em breve.

"Tivemos estes dois jogos em que não conseguimos ganhar, mas já são 26 sem perder. Temos de continuar a trabalhar e tenho a convicção de que vamos ter jogos em que conseguimos marcar mais com menos situações de golo".

Por fim, após o término da partida, Sérgio Conceição ficou a conversar com o árbitro Jorge Sousa. Em causa terá estado o lance em que o árbitro recorreu ao VAR para ver se havia falta para grande penalidade de Halliche sobre André Pereira. Sobre o assunto, o técnico portista foi perentório.

"A partir de hoje e até ao final da época ​​​​​​​não falo mais de arbitragem", atirou.