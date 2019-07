Arnaldo Martins Hoje às 18:57 Facebook

À semelhança do que aconteceu na temporada passada, também nesta Sérgio Conceição não regressa ao Porto na companhia da equipa, após o fim do estágio de pré-época no Algarve

Concluída a segunda fase da preparação para a temporada de 2019/20, a comitiva portista azul e branca já está no aeroporto de Faro, pronta para regressar à base.

No entanto, há duas ausências notadas: Sérgio Conceição e Danilo Pereira, os dois protagonistas do desentendimento que terá levado o médio a deixar o estágio prematuramente.

Recorde-se que o F. C. Porto alega que o jogador foi autorizado a ausentar-se para tratar de assuntos pessoais. No entanto, ao que apurámos, Danilo será reintegrado no treino desta quinta-feira, no Olival.