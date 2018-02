Sérgio Conceição: "Videoárbitro? Não tem havido para nós"

Hoje às 13:39 Facebook

O treinador do F. C. Porto mostrou-se confiante num triunfo frente ao Sporting (amanhã, 20.15 horas), relativo à primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, e aproveitou para, em jeito de ironia, deixar críticas ao videoárbitro.

Após dois nulos, no campeonato e Taça da Liga, o F. C. Porto volta a defrontar o Sporting, desta vez para as meias-finais da Taça da Liga. Sérgio Conceição desvalorizou os recentes resultados dos leões, que no domingo sofreram a primeira derrota da época no Estoril, e promete uma equipa determinada para vencer a primeira mão da eliminatória.

"Analisámos o adversário naquilo que é a dinâmica nos jogos passados. O resultado negativo não interfere em nada. Cada jogo tem a sua história. O Sporting tem um plantel forte, apesar de haver uma ou outra ausência, mas estamos preparados para aquilo que podemos controlar. Há uma grande vontade de fazer um resultado positivo", garantiu Sérgio Conceição, na conferência de antevisão ao jogo de amanhã, revelando que Marcano ainda não está disponível para dar o contributo à equipa.

"São 180 minutos, dois jogos, e vamos encará-los não a pensar em não sofrer mas sim em ganhar. Somos uma equipa que vai sempre à procura do resultado. Respeitamos o Sporting, uma grande equipa e bem orientada, mas queremos muito ganhar. É uma prova em que queremos chegar à final", frisou o técnico portista, que se despediu com críticas ao videárbitro.

Questionado sobre se iria mudar alguma coisa o facto da Taça de Portugal não ter vídeoárbitro, Sergio Conceição sorriu e respondeu com ironia. "Videoárbitro? Não tem havido para nós. Para nós, tem sido a mesma coisa. Não intervém. Estamos bem assim. O Manuel Mota, no Estoril-Sporting, esteve espetacular. Fez uma atuação fantástica. Já tivemos mais de uma dezena de casos em que era preciso intervir e não houve. Estamos habituados", concluiu, sorridente, Sérgio Conceição.