Sérgio Conceição volta ao 4x4x2 e lança Soares

Hoje às 19:42 Facebook

Twitter

Partilhar

De atenções voltadas para o campeonato, os dragões defrontam o Santa Clara esta noite (20h30) para se isolarem no topo da classificação. Aboubakar é novidade no banco.

As titularidades de Manafá e Soares são as principais novidades no onze do F. C. Porto para o jogo deste sábado, frente ao Santa Clara, no Estádio do Dragão.

Em relação ao duelo com o Liverpool, para a Champions, Sérgio Conceição abdica de Pepe e Corona, mantendo a aposta em Otávio. Destaque ainda para Aboubakar, que é suplente.

Onze do F. C. Porto: Casillas; Manafá, Felipe, Militão e Alex Telles; Otávio, Danilo, Herrera e Brahimi; Marega e Soares.

Onze do Santa Clara: Marco; Patrick, Fábio Cardoso, César e João Lucas; Chrien, Kaio, Rashid e Bruno Lamas; Schettine e Zé Manuel.