Sérgio Oliveira à parte no arranque da preparação para o Santa Clara

A equipa portista iniciou, esta sexta-feira, a preparação da receção de domingo (20.30 horas), ao Santa Clara, para a sexta jornada da liga de futebol.

Poucas horas após o triunfo frente aos suíços do Young Boys (2-1), para a primeira jornada do Grupo G da Liga Europa, o F. C. Porto trabalhou no Centro de Treinos do Olival, Gaia, de forma a iniciar a preparação da receção ao Santa Clara.

Sérgio Oliveira (ginásio e treino condicionado) continua a cumprir um regime específico de recuperação. O plantel volta a treinar este sábado.