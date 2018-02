Sérgio Oliveira é titular frente ao Braga

JN Hoje às 19:40, atualizado às 20:24 Facebook

O F. C. Porto recebe, este sábado, o S. C. Braga em jogo a contar para a 21.ª jornada do campeonato. Sérgio Oliveira é a novidade no onze azul e branco.

Para o jogo deste sábado, Sérgio Conceição não poderá contar com Marcano, Danilo e André André, devido a lesão. Já Abel Ferreira não conta com Sequeira, Ricardo Ferreira, Fransérgio (lesionados) e João Carlos Teixeira (emprestado pelo F. C. Porto).

No histórico de confrontos entre as duas equipas no Estádio do Dragão, o saldo é favorável à equipa da casa. Em 61 jogos, o Braga apenas venceu três vezes no reduto da equipa azul e branca. A última foi em 2005.

Onze do F. C. Porto: José Sá, Ricardo, Felipe, Reyes, Telles, Herrera, Sérgio Oliveira, Corona, Brahimi, Aboubakar e Marega.

Onze do Braga: Matheus, Diogo Figueiras, Bruno Viana, Raul Silva, Jefferson, Esgaio, Vuckevic, Danilo, Ricardo Horta, Wilson Eduardo e Paulinho.

O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas. A arbitragem estará a cargo de Hugo Miguel (Lisboa). Nuno Almeida (Algarve) será o videoárbitro.