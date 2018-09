Sérgio Oliveira prolonga ligação aos dragões até 2021

Nuno Barbosa Hoje às 17:25 Facebook

Médio, de 26 anos, acrescentou mais um ano ao anterior contrato. "Tentarei retribuir da melhor forma possível", prometeu após ter posto o preto no branco

O F. C. Porto apresentou um novo contrato a Sérgio Oliveira e o médio não recusou a proposta. Há instantes, nesta quarta-feira, os dragões anunciaram a renovação do contrato do internacional português por mais um ano, até 30 de junho de 2021.

Em declarações aos canais de comunicação dos azuis e brancos, Sérgio Oliveira reagiu assim: "É um momento de muito orgulho poder estender o meu contrato com o clube do meu coração, o clube que fez o jogador e a pessoa que sou hoje. Tentarei retribuir da melhor forma possível. É um momento de alegria, porque vês o teu trabalho reconhecido, mas também de maior responsabilidade. A partir de agora estás num patamar diferente. Como jogador, as pessoas já te olham de uma forma completamente diferente e é o momento de se calhar trabalhar ainda mais e não facilitar em nada, porque a responsabilidade é maior".

Sobre a recente chamada de Fernando Santos para se estrear pela seleção maior de Portugal, Sérgio Oliveira não quis rotulá-la como prémio. "Não sei se foi justo ou não. Trabalho primeiramente para poder jogar aqui e para poder a cada domingo dar o meu máximo e ajudar a equipa. Mas claro que é uma satisfação muito grande seres reconhecido pelo selecionador e poderes jogar pelo teu país", reconheceu.

Sérgio Oliveira chegou ao FC Porto em 2002, com apenas 10 anos, e estreou-se na equipa principal na temporada 2009/10, pela mão de Jesualdo Ferreira, frente ao Sertanense (4-0), em jogo da Taça de Portugal, com apenas 17 anos. Foi, contudo, com Sérgio Conceição ao leme, na pretérita temporada, que conquistou o lugar de destaque que goza agora no plantel principal dos azuis e brancos.