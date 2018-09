Hoje às 19:40 Facebook

Sérgio Oliveira substitui Danilo no onze do F. C. Porto, que nesta noite de sexta-feira, defronta o Tondela, no Estádio do Dragão.

Onze do F. C. Porto: Casillas; Maxi, Felipe, Militão e Alex Telles; Otávio, Sérgio Oliveira e Herrera; Brahimi, Aboubakar e Marega

Onze do Tondela: Cláudio Ramos; David Bruno, Ricardo Costa, Ícaro e Joãozinho; Bruno Monteiro, Hélder Tavares e Peña; Murillo, Tomané e António Xavier.