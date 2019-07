Sérgio Oliveira: "Vamos criar um grupo muito forte para lutar por aquilo que é nosso"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:11 Facebook

Sérgio Oliveira prometeu, esta terça-feira, uma equipa forte para a nova época e sublinhou o orgulho em vestir a camisola do F. C. Porto.

Sérgio Oliveira prepara-se para cumprir a sexta temporada de dragão ao peito e, esta terça-feira, foi o porta-voz da equipa azul e branca. O médio de 27 anos garantiu uma equipa concentrada na pré-época e prometeu um grupo forte para 2019/2020.

"Estamos na pré-época, a juntar trabalho tático ao trabalho físico e a trabalhar todos os aspetos que envolvem um jogo de futebol. Estamos focados no dia-a-dia, na nossa evolução, a acatar as ideias do mister e a criar um grupo forte para atacar o que aí vem. Os nossos jovens têm uma qualidade enorme. Se calhar as pessoas olham para o nosso plantel e dizem que temos muitos miúdos, mas enganam-se. Há muita qualidade todos os dias e muito empenho. Ainda vão chegar reforços e ainda há jogadores a regressar. Hoje, por exemplo, chegou o Osorio, que é mais um para ajudar. Vamos criar um grupo muito forte para lutar por aquilo que é nosso, que são os títulos", disse em declarações ao Porto Canal.

O médio português destacou ainda o orgulho que sente por vestir a camisola azul e branca, prometendo uma equipa concentrada para conquistar títulos.

"Estou neste clube há muitos anos e é com orgulho e ambição que visto sempre esta camisola. Deve ser assim para todos porque este não é um clube qualquer, é o melhor clube de Portugal e quem vem para cá tem de ter ambição e orgulho de vestir esta camisola. Temos é de ter um ano ganhador, um ano cheio de títulos porque é disso que vive este clube. Temos de manter sempre uma postura de clube grande, é essa a palavra que identifica este clube. Como já disse anteriormente, temos de nos focar no trabalho, menos palavras, mais vitórias e mais títulos, que é disso que este clube precisa", concluiu.