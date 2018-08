Sérgio Ramos deseja uma "rápida recuperação" a Salah e é criticado

Sofia Esteves Teixeira 27 Maio 2018 às 18:46 Facebook

Sérgio Ramos está debaixo de fogo. Depois do lance com Salah, que resultou numa lesão para o egípcio e que o obrigou a abandonar a final da Liga dos Campeões, sábado à noite, o jogador dos merengues desejou uma rápida recuperação ao avançado, mas não escapou às críticas.

Através do Twitter, o central do Real Madrid desejou uma rápida recuperação a Salah que, no sábado, foi obrigado a abandonar o encontro da final da Liga dos Campeões depois de um lance com Sérgio Ramos.

"O futebol é capaz de te mostrar o lado mais doce mas, algumas vezes, também o mais amargo. Acima de tudo, somos companheiros. Rápida recuperação, Salah. O futuro espera-te", escreveu o espanhol nas redes sociais.

Depois da publicação, a chuva de críticas. Houve quem dissesse que o central merengue é "cínico", "animal", "criminoso" e "carniceiro" e há, até, quem considere que o lance foi propositado, como foi o caso de Mido, antigo futebolista egípcio.

"Quem entende de futebol sabe que Sergio Ramos lesionou Salah de forma intencional", escreveu no Twitter.

O polémico lance, que colocou em risco a participação de Salah no Mundial 2018, mereceu, até, uma reação da Federação Europeia de Judo que lembrou que, nos tatamis, aquele movimento é proibido.

"A waki-gatame é uma técnica perigosa. É por isso que não é permitida no judo para uso como transição. Proibida no Judo, mas boa o suficiente para ganhar uma final da Liga dos Campeões", escreveram.