Sérgio Ramos e a ausência de Ronaldo: "Que faça o que quiser"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:14, atualizado às 23:35 Facebook

Twitter

O antigo companheiro do craque português no Real Madrid reagiu com indiferença à ausência de Cristiano Ronaldo na gala da FIFA.

"Só soubemos que ele não vinha quando nos estávamos a preparar junto ao palco. Que faça aquilo que quiser", atirou o central em declarações à Movistar+.

Cristiano Ronaldo, que estava nomeado para jogador do ano, não compareceu à gala que se realizou esta quinta-feira, no Mónaco. A Juventus justificou a ausência do avançado com "um assunto pessoal" e o croata Luka Modric foi o vencedor do prémio.