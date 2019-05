Sergio Ramos garante que quer terminar a carreira no Real Madrid

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:12 Facebook

Sergio Ramos convocou, esta quinta-feira, uma conferência de imprensa para acabar com os rumores que apontavam para a saída do central espanhol.

Ponto final na especulação. Sergio Ramos, capitão do Real Madrid, garantiu esta quinta-feira que quer permanecer no Real Madrid e acabar a carreira no clube que representa há mais de uma década. Depois de vários rumores que apontavam para a saída do espanhol, o central convocou uma conferência de imprensa para falar do futuro.

"Sou madridista e quero terminar a carreira aqui. Não quero ir para a China nem grátis, nem pagando. A minha relação com o presidente foi sempre uma relação de pai e filho, mas os filhos também discutem com os filhos. É normal, desde que o façam cara a cara. Eu tenho contrato e quero ficar no clube. Há muito tempo que não falamos de renovar contrato ou de aumentar o ordenado. Quando sair, quero sair pela porta grande e a ganhar", disse.

Sergio Ramos,de 33 anos, chegou ao Real Madrid em 2005/6, do Sevilha. Pelos blancos, já conquistou 22 títulos, entre eles quatro Ligas dos Campeões.