Sérgio Vieira deixa Famalicão, segue-se Carlos Pinto

Norberto Vasconcelos Sousa Hoje às 19:23 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador não resistiu aos maus resultados recentes e abandona o Famalicão, apesar de estar em lugar de subida à Liga. Carlos Pinto será o sucessor

Sérgio Vieira já não é o treinador do Famalicão, clube da LigaPro. A saída do técnico foi consumada esta segunda-feira e surge depois da derrota dos famalicenses com o Covilhã (2-0).

Sérgio Vieira não resistiu aos maus resultados mais recentes da equipa, apesar do segundo lugar na classificação e que garante a subida à primeira liga.

O sucessor, apurou o JN, será Carlos Pinto, treinador que deixou a Académica no início da temporada e que na época passada conduziu o Santa Clara à subida à Primeira Liga na época passada.