Sete equipas já qualificadas para a próxima fase da Liga Europa

Arsenal, Chelsea, Dínamo Zagreb, Frankfurt, Lazio, Leverkusen e Zurique asseguraram esta noite de quinta-feira a passagem aos 16 avos-de-final da Liga Europa, ao cabo de quatro jornada da fase de grupos.

Cumpridos quatro jogos, ficaram dois grupos com o apuramento definido. As duas últimas rondas do Grupo A e H serão disputadas apenas para cumprir calendário e para somar mais alguns milhares de euros aos prémios que a UEFA tem que pagar. No primeiro grupo, o Leverkusen venceu o Zurique e as duas equipas beneficiaram do nulo entre Ludogorets e AEK Larnaca. No outro grupo, Frankfurt e Lazio bateram Apollon e Marselha, respetivamente, e selaram a passagem.

Nos outros grupos, o Arsenal (E) ao empatar na receção ao Sporting, já carimbou a passagem aos 16 avos-de-final; O Dínamo Zagreb (D) venceu o Spartak Trnava e fez os 12 pontos que dão o apuramento, situação semelhante à do Chelsea, que ganhou em Borisov e também somou a mesma pontuação no grupo L.