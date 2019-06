Sete jogadores do Valladolid comprados para o Valência ganhar

Ontem às 23:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O jornal espanhol "El Mundo" adianta que tudo indica que a vitória que valeu ao Valência o apuramento para a Liga dos Campeões foi combinada previamente.

O escândalo da "Operação Oikos" que abalou o futebol espanhol nos últimos dias tem elementos novos e que colocam em causa a classificação final da La Liga.

De acordo com notícia do "El Mundo", Carlos Aranda, um dos implicado no caso, garantiu que "havia sete jogadores comprados" para assegurarem a vitória do Valência frente ao Valladolid, na última jornada do campeonato e que garantiu à equipa de Gonçalo Guedes o quarto lugar e o apuramento para a próxima edição da Liga dos Campeões. A intenção era apostar que a equipa "che" ganharia as duas partes do encontro, coisa que aconteceu: 1-0 na primeira e 1-0 na segunda.

Ao que tudo indica, estas intenções de resultado combinado terão sido acordadas "de forma concertada" com Borja Fernández, capitão do Valladolid, que receberia uma avultada quantia de dinheiro, 50 mil euros, no caso de tudo correr conforme combinado. Segundo o juiz de instrução, "este estava em posição privilegiada para influenciar todos ou alguns jogadores".

Ainda segundo a notícia do "El Mundo", o plano era a organização por trás de tudo levasse a cabo apostas desportivas que resultariam em ganhos do dobro do dinheiro apostado.