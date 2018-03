Sete jogadores de futebol menores prostituídos a troco de viagens

JN Hoje às 11:40 Facebook

O futebol argentino enfrenta por estes dias um escândalo sexual envolvendo menores, depois de a imprensa desportiva do país ter noticiado que sete jogadores da formação jovem de um clube foram prostituídos a troco de viagens.

Segundo o jornal argentino "Clarín", os sete rapazes, estrangeiros e provenientes do interior do país, a jogar no Independiente, eram prostituídos a troco de dinheiro para viagens ou passagens para irem ver a família.

Alguns dos responsáveis pela rede já foram detidos e, de acordo com o desportivo espanhol "Marca", nos próximos dias deverão ser conhecidas as acusações, que implicam "gente famosa". À lista de envolvidos no escândalo de pedofilia, o "Clarín" junta jornalistas e políticos, não divulgando, para já, qualquer nome.

O alerta para o caso foi dado por uma das vítimas, que falou sobre o sucedido a um dos psicólogos do clube de Avellaneda, em Buenos Aires, onde se formou o jogador Sérgio Aguero, que alinha atualmente pelo Manchester City. Depois de se inteirar da situação, foi o profissional que fez uma denúncia às autoridades, que continuam a investigar o caso.