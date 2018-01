Sevilha e F. C. Porto chegam a acordo por Layún

JN Hoje às 16:18, atualizado às 16:30 Facebook

O Sevilha anunciou, esta segunda-feira, que chegou a acordo com o F. C. Porto para a cedência de Layún. O jogador foi cedido por empréstimo ao clube espanhol até ao final da época, com opção de compra.

Num comunicado publicado no site oficial do clube, o Sevilha revelou o jogador viaja ainda esta segunda-feira para Espanha e que a oficialização do empréstimo está apenas pendente da realização dos exames médicos, agendados para terça-feira.

O mexicano chegou ao clube azul e branco na época de 2015/16, oriundo do Watford, de Inglaterra e cumpria a terceira época de dragão ao peito. Layún, que segundo Sérgio Conceição ainda trabalhou esta segunda-feira com o plantel, disputou 13 jogos oficiais desta temporada, cinco na condição de titular, com dois golos marcados.