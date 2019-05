Sexta Bota de Ouro para Messi, Cristiano Ronaldo fora do top 10

Hoje às 00:05 Facebook

Com o fim dos principais campeonatos europeus, Lionel Messi garantiu o estatuto de melhor marcador do Velho Continente pela sexta vez na carreira, as três últimas de forma consecutiva.

O avançado argentino do Barcelona marcou 36 golos na liga espanhola 2018/19, garantindo um total de 72 pontos - nos principais campeonatos, cada tento vale dois pontos, em Portugal vale apenas 1,5 -, batendo Mbappé, do Paris Saint-Germain, que assinou 33 golos (66 pontos). A fechar o pódio ficou o melhor marcador da Serie A, Fabio Quagliarela (Sampdoria), autor de 26 remates certeiros em Itália.

Em estreia no futebol transalpino, ao serviço da Juventus, Cristiano Ronaldo, que já venceu o prémio de melhor marcador da Europa quatro vezes, marcou 21 golos e ficou fora do top 10, garantindo apenas o 14.º posto, com 42 pontos.

Haris Seferovic, do Benfica, foi o melhor marcador da Liga portuguesa com 23 golos, mas o facto de o campeonato nacional ser menos pontuado do que Espanha, França, Itália, Alemanha e Inglaterra, não permitiu ao suíço conseguir melhor que o 28.º lugar da lista, com 34,5 pontos.