Esta 27.ª jornada do campeonato nacional está a ser fértil em grandes penalidades. No Rio Ave-Aves foi, dessa forma, que os forasteiros inauguram o marcador, por intermédio de Rodrigo Soares. Depois, Mama Baldé ampliou a vantagem e garantiu três pontos importantíssimos ao Aves na luta pela permanência

O Rio Ave continua sem conseguir ser feliz em casa. Como visitado, no campeonato, não vence desde outubro (1-0 ao Chaves). De lá para cá, nas referidas condições, registou cinco empates e cinco derrotas, a última este domingo, frente ao Aves.

O triunfo deixa o Aves a respirar melhor na fuga aos lugares de despromoção. Para chegar-se à frente no marcador, a equipa treinada por Augusto Inácio beneficiou de uma grande penalidade, a sexta convertida nesta 27.ª jornada do campeonato (duas no Braga-F. C. Porto e três no Marítimo-Nacional). Da linha dos 11 metros, Rodrigo Soares não vacilou e deixou a equipa na frente.

O Rio Ave teve mais remates (17-16), mais posse de bola (69%-31%) e mais cantos (12-7) mas não encontrou o caminho para o golo e, aos 83 minutos, viu-se impossibilitado de conquistar pelo menos um ponto, visto que, nessa altura, Mama Baldé marcou o segundo do Aves.

