Shakhtar de Paulo Fonseca goleia Chornomorets Odessa e reforça liderança

O Shakhtar Donetsk goleou, nesta sexta-feira, na receção ao Chornomorets por 5-0, em jogo da 20.ª jornada da liga ucraniana de futebol, reforçando a liderança, com seis pontos de avanço sobre o Dínamo Kiev, que tem menos dois jogos.

A história do jogo resumiu-se à supremacia da equipa orientada pelo técnico português Paulo Fonseca e aos cinco golos, o primeiro dos quais aos 20 minutos, pelo argentino Fecundo Ferreyra, mas a figura da partida foi o brasileiro naturalizado ucraniano Marlos, que marcou dois golos e assistiu dois colegas para outros dois.

O segundo golo foi mesmo de Marlos, que já tinha assistido para o primeiro, aos 37 minutos, e o terceiro, ainda antes do intervalo, resultou de um 'bis' de Fecundo Ferreyra, aos 41.

Na segunda parte, o Shakhtar marcou mais dois golos, de novo por Marlos, aos 52 minutos, e por Viktor Kovalenko (90).

Com este triunfo, a equipa de Paulo Fonseca reforçou a liderança da liga ucaniana com 45 pontos, mais seis do que o Dínamo de Kiev, mas tem mais dois jogos realizados do que o rival da capital.