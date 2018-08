Shanghai SIPG de Vítor Pereira apura-se para os quartos da Taça da China

02 Maio 2018 às 16:24 Facebook

Twitter

O Shanghai SIPG, do treinador português Vítor Pereira, apurou-se esta quarta-feira para os quartos-de-final da Taça da China, ao vencer por 4-3 no desempate pela marcação de grandes penalidades o Beijing Renhe, após 0-0 no tempo regulamentar.

Já o Chongqing Dangdai Lifan, orientado pelo treinador Paulo Bento, foi afastado em casa ao perder com o Dalian Yifang, por 1-0, com um golo de Sun Bo, aos 90+3 minutos de jogo.

Na terça-feira, o Tianjin Quanjian, do treinador Paulo Sousa, também foi eliminado pelo Jiangsu Sunning no desempate através da marcação de grandes penalidades (8-7), após empate a 2-2.