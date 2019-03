Shanghai SIPG, de Vítor Pereira, segura liderança na China

Hoje às 15:53 Facebook

O Shanghai SIPG, comandado pelo treinador português Vítor Pereira, segurou este sábado a liderança do campeonato chinês de futebol, após duas jornadas, ao bater em casa o Jiangsu Suning por 3-2.

A formação da casa marcou dois tentos nos primeiros três minutos, num autogolo de Wang Song e um golo de Zhang Wei, e ainda chegou ao 3-0, por Lu Wenjun, aos 47, mas acabou a sofrer.

Um "bis" de Xie Pengfei, que marcou aos 65 e 69 minutos, relançou o Jiangsu Suning, mas os campeões em título conseguiram segurar o triunfo e manter o primeiro lugar, depois do 4-0 a abrir no reduto do Shanghai Shenhua.