Shaqiri falha jogo do Liverpool para evitar receção hostil na Sérvia

Xherdan Shaqiri vai falhar o jogo do Liverpool com o Estrela Vermelha, para a Liga dos Campeões, para evitar uma receção hostil na Sérvia, após um gesto polémico no Mundial.

Shaqiri, que é suíço, mas nasceu no Kosovo, ficou fora da convocatória da equipa do alemão Jurgen Klopp, isto porque a equipa inglesa teme que o jogador tenha uma receção hostil durante o jogo de terça-feira, depois de o jogador, na partida contra a Sérvia, no Mundial, ter festejado um golo fazendo o símbolo da 'Grande Albânia' com as mãos.

"Nós temos ouvido e lido toda a conversa e especulação sobre a receção que o Shaqiri iria receber e, além disso, nós não temos ideia nenhuma do que iria acontecer, queremos ir lá e estar 100% focados no futebol e não queremos pensar em mais nada.", referiu o treinador do clube inglês, Jurgen Klopp.

Shaqiri joga atualmente pela seleção suíça, mas tem origens no Kosovo, uma antiga província da Sérvia que declarou independência em 2008.

"O Liverpool está interessado em ser respeitoso e está disposto a evitar distrações que possam retirar o foco dos 90 minutos de um jogo de futebol", referiu.

O treinador dos reds disse também que o helvético aceitou a decisão da equipa técnica.

"Ele entendeu a situação. Shaqiri é nosso jogador, nós adoramo-lo, e ele vai jogar muitas vezes ao serviço do Liverpool, mas não jogará na terça-feira", sublinhou Klopp.

O Liverpool é líder do grupo C da Liga dos Campeões, com seis pontos em três jogos, enquanto o Estrela Vermelha está no último lugar do grupo com apenas um ponto sendo que a equipa inglesa venceu o último jogo entre as duas formações, por 4-0, num jogo que teve lugar em Anfield.